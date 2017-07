Somalier stürzte bei Streit in NÖ Flüchtlingsunterkunft aus Fenster

In einer Flüchtlingsunterkunft in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein junger Mann schwer verletzt wurde. NÖ Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigte Informationen, wonach im Zuge des Streits zwischen somalischen und afghanischen Asylwerbern ein Somalier aus dem Fenster im zweiten Stock fiel.

Der 17-Jährige erlitt bei dem Sturz aus etwa elf Metern Höhe schwere Verletzungen. Er wurde ins Landesklinikum Tulln eingeliefert.

Ein Großaufgebot der Polizei war im Einsatz. Mehrere Personen wurden festgenommen, sagte Baumschlager. Die Erhebungen in der Causa seien im Gang.