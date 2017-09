Bei einer Explosion in einer Militärunterkunft in Tschechien ist ein Soldat getötet worden. Mindestens ein weiterer wurde verletzt, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Prag am Dienstag mit. Hinweise auf einen Anschlag gebe es keine.

Der Unglücksort in der Stadt Vyskov (Wischau) bei Brünn (Brno) sei abgesperrt, berichtete die Zeitung "Vyskovsky denik". Nach Angaben eines Augenzeugen seien mehrere Handgranaten explodiert. Von offizieller Seite gab es dazu keine Stellungnahme. Die Militärpolizei hat die Ermittlungen übernommen.