Die Ermittler der "Soko Donau" bekommen bald eine neue Chefin: In der 14. Staffel des ORF-Krimierfolgs, die ab April gedreht wird, übernimmt Schauspielerin Brigitte Kren die Funktion der Chefinspektorin, teilte der Sender mit.

Brigitte Kren folgt damit auf Dietrich Siegl, der als Oberst Otto Dirnberger seit Beginn der Serie im Jahr 2005 mit von der Partie war. Er verlässt das Format auf eigenen Wunsch. 2005 hätte ich keinen Cent darauf gewettet, dass dieser Oberst Dirnberger einmal das Siegespodest in meinem vorläufigen Rollenranking erklimmen würde. Hat er aber", wird der Schauspieler zitiert. Nun sei es aber an der Zeit, die Rolle abzugeben.

» Für mich ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen «

Brigitte Kren blickt ihrer Aufgabe, die sie ab Episode 5 der kommenden Staffel übernimmt, freudig entgegen: "Für mich ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen." Detail am Rande: In der Folge "Bienenkönig" der 13. Staffel, die kürzlich im ORF zu sehen war, spielte Kren eine Gastrolle als alte Freundin von Oberst Dirnberger.

© ORF/Satel Film/Stefan Haring

Damit wird in relativ kurzem Abstand eine weitere zentrale Figur ersetzt. Erst vergangenen Herbst stieß Michael Steinocher zum Team und füllte die Lücke, die Vorgänger Gregor Seberg hinterließ. Dieser verkörperte bis dahin Oberstleutnant Helmuth Nowak. Die 16 neuen Episoden, die in Wien, Nieder- und Oberösterreich sowie der Steiermark gedreht werden, sollen noch im laufenden Jahr zu sehen sein.

© ORF/Thomas Ramstorfer Das "Soko Donau"-Team