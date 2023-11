Sohn gesteht nach tödlichem Schlag in Tirol teilweise Schuld

Ein 32-Jähriger hat sich am Montag am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verbrechens der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang verantworten müssen, nachdem er vergangenen Juni seinem Vater in Bad Häring (Bezirk Kufstein) bei der Hochzeit seiner Schwester einen Faustschlag versetzt haben soll und dieser daraufhin verstarb. Vor Gericht bekannte er sich zu Beginn des Prozesses als "teilweise schuldig".

Vater und Sohn sollen sich bei der Hochzeit der Schwester des Angeklagten gestritten haben. Es kam bei der laut Anklage "alkoholisierten und emotionalen Auseinandersetzung" zu dem Vorfall. Das schilderte auch der Angeklagte bei seiner Einvernahme: "Ich habe meinem Vater vorgeworfen, dass er in meiner Kindheit nicht für mich da war." Danach sei es zu dem folgenschweren Streit gekommen. "Mein Vater hat mir aber zuerst einen Schlag versetzt", verteidigte er sich.

Im Anschluss habe er "ohne nachzudenken mit der Faust zugeschlagen", erklärte der Angeklagte. Der Streit sei einfach eskaliert: "Zuerst stritten wir am Gang vor den Toiletten, dann ging es am Parkplatz weiter." Nach dem Schlag des Vaters habe er "Schmerz empfunden", sei allerdings "nicht seelisch gekränkt gewesen." "Das Verhältnis zum Vater war aber nicht gut, wir haben zuvor sechs Jahre keinen Kontakt mehr gehabt", schilderte er die Beziehung.

Zuvor hatte die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer ausgeführt, dass der Vorfall "an Tragik nicht zu überbieten ist." Fakt sei aber auch, dass der Angeklagte "mit einem wuchtigen Faustschlag zurückschlug". Das relativierte auch sein Verteidiger nicht, gab jedoch zu Bedenken: "Es gibt aber eine Vorgeschichte". Es kam nach dem Schlag des Vaters zu einer "strafrechtlich relevanten Gemütsbewegung". Da sein Mandant unbescholten sei, müsse es auch kein "härteres Urteil" geben, da eine solche Tat überhaupt nicht zu seinem "sonstigen Wesen passt".

Nach dem Faustschlag war der 63-Jährige am Asphaltboden am Parkplatz vor dem Gasthaus, wo die Hochzeitsfeier stattgefunden hatte, aufgeschlagen. Dabei erlitt er einen Gefäßabriss im Hirn. Der Mann war an Ort und Stelle reanimiert worden, verstarb aber später im Krankenhaus. Der 32-jährige Sohn wurde noch am selben Abend festgenommen. Im Fall einer Verurteilung drohen dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe zwischen einem und 15 Jahren Haft.