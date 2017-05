So schaffen wir das vielleicht

Es ist schon wieder passiert. Knappe zwei Monate nach dem Pkw-Anschlag in London hat ein 22 Jahre junger Mann ein schreckliches Attentat in Manchester verübt - mit 22 Toten und mindestens 59 Verletzten. Erstmals standen Kinder auf der Abschussliste. Ein Horror. Ein gemeiner Schuss ins Herz der westlichen Gesellschaft.

Was praktisch alle Attentate der vergangenen Zeit - von Großbritannien über Belgien bis Frankreich -eint: Sie wurden von sehr jungen, von der islamistischen Terrororganisation Islamischer Staat verblendeten Menschen ausgeübt. Und: Die Täter stammen zumeist aus der Mitte unserer Gesellschaft. Es ist an der Zeit, sich einige Fragen zu stellen: Woher kommen wir als Gesellschaft? Was haben wir falsch gemacht? Wohin wollen wir gehen? Brauchen wir größeren Zusammenhalt in unserem Gemeinwesen? Und: Wie schaffen wir das?

Die Multikulti-Gesellschaft hat nicht nur ausgedient, sie ist definitiv gescheitert. Europa ist ein babylonisches Gefüge, das Platz für viele Sprachen hat und traditionell dem Christen-und dem Judentum verschrieben ist. Auch der Islam hat in Teilen Europas - insbesondere im Südosten - lange Tradition. Terror gehört nicht zu dieser Tradition. Und wir dürfen ihn auch nicht dazu werden lassen. Das beste Mittel dagegen ist Aktion, nicht Reaktion: Pochen wir also auf unsere Werte, leben wir sie und lassen wir uns nicht einschüchtern! Das haben uns die Menschen in Manchester in den letzten Tagen vorgelebt.

Es ist schön und gut, dass Europa Menschen aufnimmt, das ist es armen Ländern in vielen Teilen der Welt auch schuldig. Denn Europa hat besonders in Afrika Kolonien ausgebeutet und genommen, was zu nehmen war. Trotzdem heißt es jetzt, aufmerksam zu sein gegen islamistischen Extremismus, der sich bei uns entwickelt hat.

In Großbritannien gibt es drei Millionen friedliche Muslime, für die das Land eine Heimat ist. Heimat soll jedem Menschen überall gewährt werden, egal welcher Religion er angehört. Freilich darf jeder Staat auch verlangen, dass jeder Bürger die Regeln einhält. Um Regeln einzuhalten, muss man sie aber auch verstehen und respektieren. Das ist der Dreh- und Angelpunkt für unsere Zukunft. Wenn junge Menschen als Verlierer geboren werden und null Chancen auf Einstieg geschweige denn Aufstieg in einer Gesellschaft haben, sind sie leichte Beute für irreführende Heilsbringer.

Wir haben viel falsch gemacht. Menschen aus aller Herren Länder aufzunehmen, ist förderlich für die Vielfalt einer Gemeinschaft. Besorgniserregend wird es aber dann, wenn man diese Menschen nach dem Prinzip des Laisser-faire ins Land und dann allein im Regen stehen lässt. Hier geht es nicht um Geld oder Unterbringung, hier geht es um menschliche Einbindung aller Art: gemeinsam reden, essen, trinken, spielen hilft, um sich näher zu kommen. Gemeinsam feiern auch. Gemeinsame Aktivitäten schaffen Vertrauen.

Was jetzt? Gesetze gegen den Terror und für die Sicherheit sind richtig und wichtig. Uns muss aber auch klar sein: Terror per Gesetz zu verbieten löst das Problem nicht. Ja, wir können und müssen uns mit Sicherheitsmaßnahmen auf mögliche Anschläge vorbereiten. Die beste Vorbereitung und die nachhaltigste bleibt gleichwohl die Integration - die wirkliche Aufnahme von fremden Menschen - in unsere Gesellschaft. Darum werden wir nicht herumkommen.