"Not amused"? Das kann scheinbar auch in Sachen Kleiderauswahl zutreffen. Laut einer Royals-Expertin mischt sich die Queen in Sachen Klamotten ein. Wenn der Monarchin ein Outfit nicht gefällt, dass Herzogin Kate trägt, erhält diese eine Nachricht.

Die strengen Regeln für Herzogin Kate

Sitzt die Saumkante nicht perfekt, stimmt die Farbfahl der Strumpfhose nicht, dann lässt Queen Elizabeth II. das unverzüglich ausrichten. In der Dokumentation "Meghan and Harry: A Royal Baby Story", verrät Ashley Pearson: "Kate Middleton muss mit ganz anderen Regeln und Einschränkungen zurechtkommen, da sie die Frau an der Seite des Königs sein wird."

» Die Queen schreibt regelmäßig Notizen «

Anders sieht das bei Schwägerin Meghan aus. Die Herzogin von Sussex hat bei ihrer Kleiderwahl (ein wenig) mehr Freiheit. Kate hingegen muss sich an gewisse Rock- bzw. Kleiderlängen halten. "Die Queen schreibt regelmäßig Notizen, wenn Sie ein Outfit von Kate nicht mag", so Pearson.

Allzu viel dürfte die Queen aber nicht anzumerken haben, gilt Kate doch als royale Modeikone. Ihre Outfits sind elegant, stylish und mondän.

Doch die Queen äußerte anfangs Bedenken, als es um zukünftige Frau ihres Enkelsohns ging. Wie Biografin Katie Nicholl festhielt, soll sich die Queen Sorgen um das Auftreten Kates gemacht haben. Die junge Frau sei ihr sympathisch gewesen, doch sie habe noch zu wenig Profil, hieß es. Eine Tatsache, die sich radikal geändert hat. Zum achten Hochzeitstag von Prinz William und Herzogin Kate am 29. April 2019, nahm die Monarchin Kate als "Dame Grand Cross" in den "Royal Victoria"-Orden auf. Den Victoria-Orden erhalten Bürger und Bürgerinnen, die sich durch besondere Verdienste um das Königreich verdient gemacht haben.

