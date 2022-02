Snowboarderin Gasser gewann wieder Olympia-Gold im Big Air

Snowboarderin Anna Gasser ist zweifache Olympiasiegerin. Die Kärntnerin wiederholte am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Peking ihren Triumph im Big Air von Pyeongchang 2018. Gasser setzte sich mit ihrem letzten Sprung vor der favorisierten Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott durch. Mit am Ende 185,50 Punkten landete die 30-Jährige vor Sadowski Synnott (177,00) und der Japanerin Kokomo Murase (171,50).

"Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich hätte heute wirklich nicht damit gerechnet. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich heute Favoritin bin", erklärte Gasser in einer ersten Reaktion im ORF.

Die Kärntnerin war vom ersten Sprung weg auf Medaillenkurs. Mit einem Frontside Double Cork 1080 holte Gasser 90 Zähler und reihte sich hinter Sadowski Synnott auf Platz zwei ein. Mit einem Backside Double Cork 1080 (86,75 Punkte) behauptete sie Rang zwei und verkürzte den Rückstand auf 0,25 Punkte. Bei ihrem finalen Sprung, vor dem sie Silber schon sicher hatte, packte Gasser erstmals in einem Bewerb den Cab Double Cork 1260.

Der Sprung mit dreieinhalb Drehungen, davon zwei über Kopf, gelang ihr perfekt. Dank 95,50 Punkten, der letztlich höchsten Wertung des Bewerbs, setzte sie Sadowski Synnott unter Druck. "Dass es so gut gelaufen ist, dass ich den letzten Sprung zeigen habe können, den habe ich so hart trainiert, da bin ich einfach überglücklich", sagte Gasser. "Dass das mit einem Sieg belohnt wird, ist einfach der Wahnsinn - ich freue mich so." Im Unterschied zum Slopestyle, als sich die Neuseeländerin mit ihrem letzten Versuch Gold gesichert hatte, konnte Sadowski Synnott diesmal nicht nachlegen.

Gasser sorgte damit für die insgesamt 16 Medaille (6 Gold, 6 Silber, 4 Bronze) des ÖOC-Teams in Peking und die vierte für die ÖSV-Snowboarder nach Gold für Benjamin Karl und Alessandro Hämmerle sowie Silber durch Daniela Ulbing.