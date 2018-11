Mittlerweile gibt es kaum noch ein Smartphone ohne Whatsapp. Die erfolgreichste App aller Zeiten macht sich ihre Popularität ab 2019t aber zu Nutzen. Möglicherweise zum Ärger ihrer Nutzer.

Es kommt, was vermutlich wohl unvermeidbar war: Whatsapp wird ab 2019 Werbung anzeigen. Vize-Präsident Chris Daniel bestätigte neulich bei der Economic Times: "Wir werden Werbung in den "Status" packen. Das wird unsere primäre Monetarisierungs-Methode". Konkret bedeutet das, dass die App Werbung im Status-Bereich anzeigt. Immerhin: Der private Chat-Bereich wird also vorerst davon nicht betroffen sein.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, wieviele Nutzer durch diese Änderung bei Whatsapp bleiben werden, wenn sie mit Werbeschaltungen konfrontiert sind. Es ist bekannt, dass Werbung in Apps Nutzer für gewöhnlich abschreckt und dazu führt, dass zu Alternativen gewechselt wird.