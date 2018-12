Früher war es die Polaroid-Kamera: Heute reicht ein Handy - und ein mobiler Drucker. Mit diesen Geräten kann man Fotos am Handy machen und sofort ausdrucken.

Die beliebteste Funktion am Smartphone ist es immer noch Fotos zu machen. Laut Statistik können 9 von 10 Nutzern nicht darauf verzichten. Oft bleiben die Bilder am Gerät oder werden umständlich weitergeleitet, um sie erst wieder im Archiv "verstauben" zu lassen. Muss nicht sein: Mit mobilen Druckern können Sie Schnappschüsse sofort ausdrucken. Und die Geräte sind mittlerweile so klein und kompakt, dass sie sich problemlos mitnehmen lassen.

1. Polaroid ZIP

Klein, kompakt und einfach zu bedienen. Polaroid bleibt auch mit dem ZIP-Drucker einfach der Platzhirsch, wenn es Sofortbild-Fotografie geht. Hier geht es zum Drucker*

2. HP Sprocket

Funktioniert wie der Polaroid ZIP mit Zinkpapier und benötigt keine Tintenpatronen. Derzeit auch als limitierte Weihnachts-Edition mit viel Zubehör im Angebot. Hier geht es zum Drucker*

3. Canon Zoemini

Der Zoemini ist ultrakompakt, mittels App lassen sich die Bilder mit Rahmen, Emojis, Filtern oder Texten versehen. Hier geht es zum Drucker*

4. Kodak Mini 2

Der Kodak Mini 2 nutzt Thermotransferdruck und benötigt neben Papier auch spezielle Tinte. Hier geht es zum Drucker*

5. Canon Selphy CP 1300

Der Standard, wenn man bei der Größe ein wenig Kompromisse eingehen kann, aber nicht auf Qualität verzichten möchte. Hier geht es zum Drucker*

6. Kodak KPM-210B

Das patentierte Druckverfahren dieses Druckers soll nicht nur für hochwertige, sondern auch stabile Photoprints sorgen. Der Ausdruck verfügt über eine zusätzliche Schutzschicht. Hier geht es zum Drucker*

7. HP Officejet 250

Nicht der kleinste, dafür aber der vielfältigste mobiler Drucker. Sogar Scannen und Kopieren geht damit. Hier geht es zum Drucker*

8. HP Officejet 200

Der kleine Bruder des "250er" (siehe oben), wenn man auf die Scan-Funktion verzichten kann. Hier geht es zum Drucker*

9. Epson Workforce WF 100W

Schnell trocknende Pigment-Tinte ist bei diesem Drucker das Ass im Ärmel. Hier geht es zum Drucker*

10. Canon Pixma iP110

Im iP110 ist ein praktsicher Cloud-Service enthalten, bei der Größe muss man allerdings Kompromisse eingehen. Hier geht es zum Drucker*

11. Olivetti Nomad Jet

Der teuerste Mitbewerber im Feld. Bonus: Verfügt aber auch über Infrarot-Verbindung und kann im Auto aufgeladen werden. Hier geht es zum Drucker*

Affiliatelinks/Werbelinks: Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.