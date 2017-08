Die Folgen, die die ständige Erreichbarkeit via Smartphone und Social Media auf uns haben kann, sind weitreichend. Wer nicht abzuschalten lernt, riskiert seine Gesundheit: Psychische Erkrankungen wie Burnout, Depression und Angstzustände und physische Probleme wie Kurzsichtigkeit, Haltungsschäden und Bluthochdruck sind die Folge.

In Mitleidenschaft gezogen werden auch unsere sozialen Beziehungen: Wer ständig nur digital kommuniziert, der verlernt wichtige soziale Kompetenzen, meinen Experten. Umso wichtiger ist es daher, zwischendurch immer wieder ganz bewusst abzuschalten. So entkommen Sie dem Bann Ihres Smartphones.

1. Vor dem Schlafengehen sind Handy, Tablet und Laptop tabu. Durch die blauen Wellenlängen des Lichts der Bildschirme wird die Melatonin-Produktion im Zwischenhirn gestört. Dabei handelt es sich um das Hormons, das den Tag-Nacht-Rhythmus steuert.

2. Schalten Sie das Handy in der Nacht aus und platzieren Sie es nicht neben dem Bett. Kaufen Sie sich einen "normalen" Wecker.

3. Legen Sie innerhalb Ihrer Familie handyfreie Zeiten fest: Zeitpunkte, zu denen Handys für alle Familienmitglieder tabu sind, zum Beispiel beim gemeinsamen Abendessen.

4. Reflektieren Sie Ihr eigenes Internetnutzungsverhalten: Sind Sie gerade wirklich auf der Suche nach bestimmten Informationen, die Sie dringend benötigen, oder sind Sie sinnlos am Surfen? Sie entscheiden, welche Informationen Sie aufnehmen wollen: Versuchen Sie zu selektieren.

5. Schalten Sie Funktionen auf Whatsapp wie "Zuletzt online" oder "Gelesen" aus. Diese Funktionen stressen unterbewusst, da eine Nichtantwort des Chatpartners häufig als aggressives Schweigen interpretiert wird.

6. Schalten Sie die "Push-Notifications" aus: So können Apps Sie nicht mehr direkt benachrichtigen und Sie ablenken. Der ständige Griff zum Handy wird dadurch automatisch verhindert. Auch sehr effektiv: das Handy auf "Nicht stören" oder "Flugmodus" schalten.

7. Löschen Sie Apps, die Sie nicht benötigen. Diese saugen nicht nur Datenvolumen, sondern auch Ihre privaten Informationen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmung beim Download einer App immer genau durch: Sie sollten wissen, wofür Ihre Daten verwendet werden.

8. Durch eine intensive Smartphone-Nutzung verarmen soziale Kompetenzen. Lassen Sie Ihr Telefon in Gesellschaft in der Tasche: Das signalisiert Ihren Gesprächspartnern Ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit.

9. Gönnen Sie sich handyfreie Wochenenden. Am besten in einer Region, in der das Handynetz nicht funktioniert. Sagen Sie Ihren Freunden und Bekannten Bescheid, dass Sie nicht erreichbar sind. So können Sie das Handy ganz ohne schlechtes Gewissen wegpacken.

10. Nehmen Sie sich ab und zu bewusst vor, nur einmal pro Stunde auf das Handy zu schauen, um Nachrichten zu checken. Nutzen Sie die Zeit dazwischen für Sport an der frischen Luft oder zum Spielen mit Ihren Kindern. Sie werden merken, wie viel Zeit Sie normalerweise sinnlos mit dem Smartphone verbringen.