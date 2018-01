"Smart City Award" - Klimafonds sucht Ideen für nachhaltige Mobilität

Eine ökologischere Lebensweise will der Klima- und Energiefonds erneut mit einem Wettbewerb forcieren. "Mit dem 'Smart City Award' wollen wir das Bewusstsein in der österreichischen Bevölkerung für nachhaltige Mobilität stärken und suchen kreative Lösungen", so die Geschäftsführerin Theresia Vogel. Wer eine solche Lösung zu haben glaubt, ist ab 22. Jänner dazu eingeladen, per Video teilzunehmen.

Die CO2-Emissionen steigen nicht nur in Österreich weiter an, Handlungsbedarf ist also gegeben. Nach "Greening the City", dem Motto des vergangenen Jahres gilt es Ideen nun zum Thema "Moving the City" zu finden und per Video zu dokumentieren. "Unsere Städte und Ballungszentren wachsen rasant an und damit auch der Bedarf an Mobilität. Wir suchen frische, neue Ideen, diesem Trend in klimafreundlicher Art zu begegnen", definierte Vogel die Zielrichtung.

Bis 3. April können Ideen in Form eines zweiminütigen Videos eingereicht werden. Die besten 50 Ideen-Videos werden bis 17. April 2018 nominiert. Teilnahmebedingungen sind die Volljährigkeit und ein Wohnsitz in Österreich.

(S E R V I C E - Weitere Informationen unter https://smart-city-award.at/)