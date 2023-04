Slowenische Präsidentin Pirc Musar zu Antrittsbesuch in Wien

Die neue slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar (54) absolviert am Montag ihren Antrittsbesuch in Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen (79) empfängt die politische Quereinsteigerin um 10.30 Uhr mit militärischen Ehren im Inneren Burghof. Die frühere Informationsbeauftragte sieht Van der Bellen als politisches Vorbild. Im Vorfeld des Besuchs hob sie das Klimathema als Schwerpunkt hervor, doch will sie auch die Rechte der slowenischen Minderheit ansprechen.

Im Mittelpunkt des Treffens mit Van der Bellen "sollen Themen stehen, die wichtig für die sichere Zukunft beider Staaten, ihrer Menschen, der Europäischen Union und des Planeten sind", ließ Pirc Musar im Vorfeld mitteilen. Auch in Sachen Ukraine und Westbalkan vertreten die beiden Staatsoberhäupter ähnliche Positionen. Irritationen zwischen Ljubljana und Wien gab es jüngst wegen der Verlängerung der österreichischen Grenzkontrollen zu Slowenien, die das Nachbarland als ungerechtfertigt und europarechtswidrig ansieht.

Pirc Musar und Van der Bellen wollen um 12 Uhr vor die Presse treten. Erstmals getroffen haben sie einander im Dezember, wenige Tage vor dem Amtsantritt Pirc Musars. Van der Bellen hatte sich damals in Ljubljana vom scheidenden Präsidenten Borut Pahor verabschiedet, mit dem ihn eine enge Arbeitsbeziehung verband. Die neue slowenische Präsidentin will sich am Montag auch die Klimt-Ausstellung im Unteren Belvedere ansehen und mit Sloweninnen und Slowenen zusammentreffen, die in Wien leben, arbeiten und wirken. Dazu zählte einst Pirc Musar selbst, hat sie doch im Jahr 2015 am Wiener Juridicum ihren Doktortitel der Rechtswissenschaft erworben.