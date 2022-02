Slowakei nach Penalty-Sieg gegen USA im Eishockey-Halbfinale

Die Slowakei steht als erster Halbfinalist beim olympischen Eishockey-Turnier der Männer in Peking fest. Der Ex-Weltmeister rang am Mittwoch das junge US-Team mit 3:2 im Penaltyschießen nieder. Den entscheidenden Versuch verwandelte Peter Cehlarik. Kapitän Marek Hrivik hatte die Slowaken mit seinem Ausgleich 44 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 in die Verlängerung gerettet, in der kein Tor fiel.

Für die mit vielen Collegespielern angereisten USA war es im vierten Turnierspiel die erste Niederlage.