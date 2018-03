Der designierte slowakische Ministerpräsident Peter Pellegrini hat dem Staatspräsidenten Andrej Kiska am Montag in Bratislava die Zusammensetzung seines künftigen Kabinetts mitgeteilt. Eine Entscheidung des Staatschefs, ob er den Vorschlag annehmen und die Regierung von Pellegrini auch ernennen wird, wurde für morgen, Dienstag, angekündigt.

Auf die Auswahl der neuen Minister hatten sich im Vorfeld die drei Parteien der slowakischen Regierungskoalition - die sozialdemokratische Smer (Richtung) des zurückgetretenen Premiers Robert Fico, die rechtspopulistische Slowakische Nationalpartei (SNS) und die Ungarnpartei Most-Hid - sichtlich problemlos einigen können. Pellegrini hatte nach dem Rücktritt von Fico erst am Donnerstag vergangene Woche von Kiska den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten.

Die größten Änderungen bei den ihr zustehenden Ministerposten musste die Partei von Fico hinnehmen. Vor allem der Name des nominierten neuen Innenministers wurde mit viel Spannung erwartet. Der von Korruptionsvorwürfen schwer belastete scheidende Ressortchef Robert Kalinak hatte am Montag vergangene Woche seinen Rücktritt angekündigt, bleibt aber nach der Demission des Ministerpräsidenten zusammen mit dem ganzen Kabinett bis zur Ernennung der Nachfolger geschäftsführend im Amt.

Kiska hatte am Wochenende gedroht, den Auftrag für Pellegrini zurückzuziehen, sollte kein Kabinett zustande kommen, damit die Gesellschaft nicht weiter polarisiert werde. Kalinak soll jetzt in der neuen Regierung der relativ unbekannte parteilose Jozef Raz ablösen, aktuell Sekretär des Dienstamtes im Gesundheitsressorts.

Als neue Kulturministerin der Smer wurde Lubica Lassakova nominiert, bisher Kreischefin der Smer-Partei in Banska Bystrica. Den Posten des Vizepremiers für Digitalisierung, der bisher von Pellegrini selbst bekleidet wurde, soll Richard Rasi, Bürgermeister von Kosice, übernehmen. Finanzminister Peter Kazimir wird sein Ressort weiterführen und zudem Vizepremier im neuen Kabinett werden.

Die Most-Hid wird ihre bisherige Justizministerin Lucia Zitnanska durch den Fraktions-Chef der Partei, Gabor Gal, ersetzen. Zitnanska hatte sich nach der Entscheidung ihrer Partei, die Koalition zu stützen, geweigert, die Funktion weiter auszuüben. Sie kehrt ins Parlament zurück. Die restlichen zwei Ministerposten der Most bleiben unverändert. Die nationalistische SNS von Parlamentspräsident Andrej Danko beschloss, keinen ihrer drei Minister auszuwechseln.

Es ist eine "halbe Lösung", kommentierte die Ministerliste der Politologe Grigorij Meseznikov für "Dennik N". Vorstellbar wäre seiner Meinung nach auch eine wesentlich umfangreichere Regierungsumbildung. Diese sollte auch weitere Ressorts betreffen, in denen es Probleme gab, obwohl die mit der aktuellen politischen Krise nicht zusammenhängen. Die Opposition bezeichnete das vorgestellte Kabinett als "Parodie". "Einige Minister mit anderen Freunden zu ersetzen ist doch keine Regierungsumbildung", erklärte Igor Matovic, Parteichef der Gewöhnlichen Menschen. Kiska müsse seine Kompetenzen nutzen um das Vertrauen der Slowaken in den Staat zu erneuern, betonte er.

Mit der Regierungsumbildung nach dem Rücktritt von Fico versucht die slowakische Regierungskoalition Neuwahlen im Land zu verhindern. Diese wurden von Öffentlichkeit, Medien und Opposition als einziger Ausweg aus der tiefen politischen Krise gefordert, in die die Slowakei nach dem Mord am Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten geschlittert ist. Der Reporter des Nachrichtenportals Aktuality.sk hatte zuletzt über Verbindungen von Unternehmern mit angeblichen Mafia-Kontakten bis zu höchsten Ebenen des slowakischen Regierungsamtes recherchiert.

In Bratislava wird erwartet, dass sich das neue Kabinett von Pellegrini schon am Mittwoch dieser Woche mit der Vertrauensfrage dem Parlament stellen wird. Die Drei-Parteien-Koalition kann sich im Nationalrat weiterhin auf eine ausreichende Mehrheit von 79 Stimmen stützen, notwendig sind 76. Der scheidende Premierminister Fico kündigte dennoch am Montag an, er werde zusammen mit Ex-Innenminister Kalinak zumindest bis zur Vertrauensabstimmung als gewöhnlicher Parlamentarier in den Nationalrat zurückkehren.