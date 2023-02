Slowakei gedachte des ermordeten Journalisten Jan Kuciak

Die Slowakei hat am Dienstag des vor fünf Jahren ermordeten Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova gedacht. Die beiden damals 27-Jährigen wurden am 21. Februar 2018 in ihrem Haus in Velka Maca erschossen. Am Denkmal für die beiden Ermordeten im Zentrum Bratislavas erklärte die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova: "Der heutige Tag soll auch der Erinnerung dienen, welch große Bedeutung die Arbeit von Journalisten für die Demokratie hat."

Kuciak hatte über kriminelle Verstrickungen von Politik und Unternehmern berichtet. Der Doppelmord und die erst nach seinem Tod veröffentlichte letzte Reportage Kuciaks über mögliche Mafia-Verbindungen zur damaligen sozialdemokratischen Regierung lösten Massendemonstrationen aus, die zum Sturz von Regierungschef Robert Fico sowie zu Entlassungen in Polizei und Justiz führten.

Laut Caputova schreitet die juristische Aufarbeitung der Tat zwar gut voran. Man sei aber noch weit entfernt von jener gesellschaftlichen Veränderung, die von der damaligen Protest-Initiative "Für eine anständige Slowakei" gewünscht worden sei.

Der Mörder des Paares und zwei Mittäter sind mittlerweile zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Gegen den mutmaßlichen Auftraggeber und eine mutmaßliche Komplizin läuft noch ein Gerichtsverfahren.

Gedenkveranstaltungen zur Erinnerung an die Ermordeten finden die ganze Woche über statt. Dabei wird ein Dokumentarfilm seine Slowakei-Premiere haben, in dem auch die Eltern des ermordeten Paares zu Wort kommen.