Slipknot-"Clown" Crahan: "Der Traum ist vorbei"

Slipknot-Gründungsmitglied Shawn Crahan sieht für den Heavy-Metal-Nachwuchs schwarz. "Der Traum ist vorbei", sagte der 54-jährige Musiker, der als "Clown" mit Gruselmaske berühmt wurde, im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben die Handys erfunden und waren dann mit diesem Internet-Scheiß beschäftigt und den Computern und Apps - und der Traum ist einfach vorbei", betonte der Percussionist der US-Metal-Band.

"Ich hab auf ein neues Slipknot gewartet, seit Slipknot begonnen hat." Doch das werde es nicht mehr geben. "Du bekommst heute keine gute Musik mehr. Niemand nimmt sie auf, niemand will sie produzieren. Alle wollen nur Geld."

"Wir haben ihnen die Macht der Apps gegeben und der Analyse-Tools und fucking YouTube und das ganze Zeug. Wir haben ihnen die Macht gegeben und jetzt haben die großen Jungs im Hintergrund die Kontrolle. Aber mich kontrollieren sie nicht."

Er liebe Popmusik, sagte Crahan. "Aber die meisten dieser Leute sind einfach ein Witz. Sie sind so eitel. Bling, bling." Und das werde irgendwann zum Verhängnis: "Die Welt wird diese Eitelkeit und dieses Elitäre nicht viel länger akzeptieren."

Slipknot feiern im kommenden Jahr 25-jähriges Bestehen und gehen auf Tournee. Außerdem kündigte Crahan an, dass das von Fans lange erwartete und schon vor Jahren aufgenommene Album "Look Outside Your Window" 2024 endlich veröffentlicht werden soll. Crahan ist das letzte verbliebene Gründungsmitglied der Band. Alle anderen - auch Sänger Corey Taylor - sind nicht von Anfang an dabei.

"Ich glaube, Slipknot hat ein neues Level erreicht und ich kann es nicht erwarten, das mit allen zu teilen", sagte Crahan. Er sei voller Vorfreude auf die Tournee. "Wir wollen zurück zu der Philosophie, Spaß zu haben und unserem Leben durch Musik einen Wert zu geben." Denn darum gehe es. "Ich habe wegen Geld nicht geschlafen, ich habe wegen Shows und Absagen und Interviews nicht geschlafen. Aber das ist alles Bullshit." 2024 werde darum jetzt "eins der großartigsten Slipknot-Jahre aller Zeiten".