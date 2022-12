Sky sichert sich Rechtepaket für Champions League bis 26/27

Die Fußball-Champions-League wird man in Österreich auch in Zukunft im Bezahlsender Sky zu sehen bekommen. Sky Österreich habe sich umfassende Übertragungsrechte für die Saisonen 2024/25 bis 2026/27 gesichert, wurde am Freitag via Aussendung verlautet. Der TV-Vertrag umfasse 185 Live-Spiele pro Saison, dabei alle Dienstagpartien und acht von neun Begegnungen am Mittwoch. Auch das Endspiel ist inkludiert.

Die Vereinbarung beinhalte die Rechte über alle Verbreitungswege Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobilfunk in Österreich.