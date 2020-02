Nach der schwedischen Prinzessin Estelle hat es nun auch den dänischen Kronprinzen Frederik auf der Skipiste erwischt.

Dänemarks sportlicher Kronprinz Frederik muss sich derzeit mit einer Verletzung plagen. Der 51-Jährige hat sich beim Skifahren in der Schweiz verletzt. Der Ehemann von Kronprinzessin Mary hat sich eine Blessur an der Schulter zugezogen.

Kronprinz Frederik wurde operiert

"Seine königliche Majestät der Kronprinz erlitt letzte Woche beim Skifahren in der Schweiz eine leichte Verletzung an der linken Schulter. Der Kronprinz wurde deshalb im Rigshospitalet in Kopenhagen untersucht und behandelt. Die Behandlung bestand aus einer unkomplizierten Operation, die planmäßig verlief. Die Schulterverletzung wirkt sich nicht auf das offizielle Programm des Kronprinzen aus", heißt es in einem offiziellen Statement.

Frederik ist nicht besonders mit Glück ausgestattet, wenn es um seine Gesundheit geht: 2019 verletzte er sich beim Skifahren am Kreuzband. 2018 musste sich der Sohn von Königin Margrethe an der Bandscheibe operieren lassen. Damals konzentrierte sich der Däne auf den Laufsport. 2019 war Frederik für die Vorabläufe auf die Färöer-Inseln gereist, konnte dort aber wegen Rückenproblemen nicht mitlaufen. Frederik hatte den Royal Run 2018 zu seinem 50. Geburtstag ins Leben gerufen. Der Lauf findet seitdem einmal im Jahr in verschiedenen dänischen Städten statt. Zehntausende Läufer - 2019 waren es mehr als 82.000 - gehen dabei für Strecken über eine Meile, fünf Kilometer und zehn Kilometer an den Start.

Der dänische Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary verweilen mit ihren vier Kindern derzeit in die Schweiz. Die Kinder sollen für zwölf Wochen die internationale Schule Lemania-Verbier besuchen, teilte das Königshaus mit. Der Prinz Christian (14) und die Prinzessin Isabella (12) sowie die Zwillinge Vincent und Josephine (9) beginnen die Schule am 6. Jänner.