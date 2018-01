Marcel Hirscher vs. Hermann Maier: Streit darüber, wer von beiden erfolgreicher ist, nach Aussprache beigelegt.

Wer ist der bessere Skiläufer: Der aktuelle Seriensieger Marcel Hirscher oder doch Herminator Hermann Maier? Die Frage hatte zuletzt die Chemie zwischen den beiden Sportidolen empfindlich gestört – und sie war der Aufreger in Österreichs Sportwelt. Maier hatte nämlich gesagt, ohne die Zwangspause wegen seiner schweren Verletzung wäre er nach Siegen betrachtet heute weiter deutlich vor Hirscher. Und somit eigentlich erfolgreicher. Hirscher soll darüber nicht so amused gewesen sein.

Langes Telefonat

Doch seit dem Wochenende ist die Streiterei vorbei: Nicht nur weil Hirscher mit seinem Sieg beim Riesentorlauf in Garmisch nun bei 55 ersten Plätzen hält – und damit bei einem mehr als Maier. Auch weil sich die beiden wieder versöhnt haben. Maier habe Hirscher nämlich angerufen, heißt es aus gut informierter Quelle – und die beiden haben sich in dem langen Telefonat ausgesprochen. „Außerdem haben sie ausgemacht, nach dem Saisonende auf ein Bier zu gehen“, weiß der Insider.

Raiffeisen erleichtert

Die Versöhnung ist auch gut für Sponsor Raiffeisen, der beide Skistar unter Vertrag hat. Es wäre doch gar nicht so gut gekommen, wenn Hirscher und Maier einträchtig in einem Bank-Werbespot auftreten und sich gleichzeitig öffentlich befetzen. Und ein Detail für alle Skifans, welche die Frage nach wie vor beschäftigt: Maier hat seine Siege vor allem in den Speeddisziplinen geholt, Hirscher ist als Techniker derzeit das Maß aller Dinge.