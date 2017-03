Die "Airline Stefan Kraft" fliegt weiter von einem Erfolg zum nächsten. Der 23-jährige Salzburger hat am Sonntag nicht nur erstmals in seiner Karriere im Skisprung-"Mekka" Oslo gewonnen, sondern hat auch Kamil Stoch die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung abgenommen. Kraft, der auch am Vortag schon teil des siegreichen ÖSV-Teams gewesen war, feierte seinen fünften Saisoneinzelsieg.

Mit 130 und 132 Metern verwies Kraft Halbzeitleader Andreas Wellinger (GER) um 8,9 Punkte auf den zweiten Platz. Dritter wurde Wellingers Landsmann Markus Eisenbichler schon mit Respektabstand. Zweitbester Österreicher war Manuel Fettner als Achter, Weltcup-Zähler holten noch Michael Hayböck (15.) und Gregor Schlierenzauer (20.). Der bisherige Gesamtleader Stoch verpatzte den zweiten Sprung, musste einen Sturz vermeiden und wurde nach dem fünften Zwischenrang nur 22.

Kraft verhindert Wellinger-Sieg

Kraft verhinderte am Sonntag neuerlich einen Sieg von Andreas Wellinger, der sich auch bei der WM in Lahti zweimal mit Silber begnügen musste. Für Kraft erklang nach dem Team-Sieg am Samstag auch am Sonntag die österreichische Bundeshymne. Es war bereits der achte Podestplatz im Weltcup en suite bzw. der 15. in dieser Saison für den Salzburger, der in dieser Form auch eindeutig die große Kristallkugel für den Gesamtsieg zusteuert.

Vorerst liegt er aber einmal mit 31 Punkten vor Stoch und auch in der "Air-Raw-Wertung" führt er nach der dritten von zehn Bewerben (insgesamt 16 Sprünge) nun 20,5 Punkte vor Wellinger. Der Sieger der neuen Serie erhält 60.000 Euro.

"Das war ein perfekter Sprung"

"Das war ein perfekter Sprung, auch wenn man ein Quäntchen Glück mit dem Wind braucht", freute sich Kraft. Das "schwarze" Trikot des Führenden in der Raw Air musste er zwar nicht abgeben, aber dennoch überwog die Freude, nun das Gelbe Trikot überstreifen zu können. "Hoffen wir, dass es mich beflügelt", erklärte Kraft lachend. Er ist übrigens auch der erste ÖSV-Einzelsieger in Oslo seit Schlierenzauer 2013.

Das Wort Pause gibt es aktuell nicht im Wortschatz der Skispringer. Schon am Montag geht es mit der Qualifikation für Lillehammer, die ja auch zur Raw-Air-Wertung zählt, weiter. Die gesamte kommende Woche wird dann noch in Trondheim sowie danach beim Skifliegen in Vikersund gesprungen.

Nach seinem fünften Sieg bzw. 14. Podestplatz in seiner bisher triumphalen Saison war Doppel-Weltmeister Stefan Kraft voller Freude. "Ja, es ist echt irre. Wie ich unten gestanden bin und gesehen habe, dass der Andi nicht mehr mit kann mit mir, ja sensationell. Der zweite Sprung war echt eine Rakete, das war sicher einer von meinen besten Sprüngen."

Führung auch im Gesamt-Weltcup

Dass er auch die Führung im Gesamt-Weltcup, der von Saisonbeginn weg ein großes Ziel von Kraft war, übernommen hat, realisierte Kraft erst später. "Auf einmal kriege ich das Gelbe Trikot, das habe ich zuerst gar nicht so gecheckt, dann die Raw-Air-Führung ausgebaut, also das war ein unglaublicher Tag." Den Rückfall von Kamil Stoch habe er oben auf dem Turm nicht mitbekommen.

"Grandios, dass ich zwei so geile Sprünge gemacht habe. Ich nehme die Trikots sehr gerne und morgen geht es schon wieder dahin." Wie er sich seinen Lauf erkläre? "Es passt einfach alles. Ich fühle mich körperlich topfit, ich kann super eingreifen, wenn einmal was nicht passt. Ich schwebe auf der Welle und versuche oben zu bleiben", sagte Kraft und bedankte sich auch für die "super Infos" der Trainer und das tadellose Umfeld.

Zum Feiern blieb nicht wirklich Zeit, schon am Montag ging es mit dem Bus nach Lillehammer weiter. Kraft: "Vielleicht gehe ich kurz an die Hotelbar und morgen wieder Attacke."