Die Österreicher haben sich im dritten Tourneebewerb in Innsbruck nicht in Szene zu setzen vermocht. Michael Hayböck (123,5 m) rangiert nach dem ersten Durchgang als bester ÖSV-Springer an der 14. Stelle, Stefan Kraft (118 m) war nur 23. Richard Freitag büßte durch einen Sturz bei 130 Meter seine Chance auf den Gesamtsieg ein, er liegt als 22. mehr als 24 Punkte hinter dem führenden Kamil Stoch.

In der Gesamtwertung hat der polnische Titelverteidiger Stoch vor dem Finale schon rund 36 Punkte Vorsprung auf Freitag, seinen zuvor einzigen Rivalen. Nur drei von elf angetretenen Österreicher - neben Kraft auch Michael Hayböck und Weltcup-Debütant Clemens Leitner - sind im Finale dabei. Nicht unter die besten 30 geschafft hat es u.a. der zweifache Bergisel-Sieger Gregor Schlierenzauer