Skifahrer prallte in Tirol gegen Schneekanone - schwer verletzt

Ein 42-jähriger deutscher Skifahrer ist am Donnerstag am Stubaier Gletscher in Tirol aus unbekannter Ursache über den Pistenrand hinausgekommen und gegen eine fix stehende und mit Matten gesicherte Schneekanone geprallt. Der Mann war daraufhin kurz bewusstlos, berichtete die Polizei. Er zog sich Verletzungen am Rücken bzw. der Wirbelsäule zu.

Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung Stubaier Gletscher wurde der Deutsche mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Unfall hatte sich auf einem Flachstück einer rot markierten Piste ereignet.