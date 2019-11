Der Winter steht vor der Tür. Und damit auch die diesjährige Skisaison. Wir verlosen 5x2 Tagesskipässe für Stuhleck, das größte Skigebiet im Osten Österreichs.

Das Stuhleck ist mit 1.782 Metern die höchste Erhebung der Fischbacher Alpen. Nur rund 100 km von Wien und Graz entfernt ist das Stuhleck in rund einer Stunde bequem mit dem Auto, dem Zug oder per Bus zu erreichen.

© Bergbahnen Stuhleck/grafik.at

Skiopening mit VIP-Riesenslalom

Anlässlich des Skiopenings am 12. Dezember werden auch heuer wieder zahlreiche prominente Gäste zum VIP-Riesenslalom vor dem Panoramarestaurant W11 (Bergstation der Weißenelfbahn) geladen. Am 13. Dezember gibt es die Möglichkeit, die neuesten Ski-Modelle kostenlos bei den Skiverleihen zu testen. Zum Ausklang des viertägigen Fests findet am 15. Dezember unter dem Motto "Hüttengaudi" ein Familienskifest statt. Geboten werden unter anderem Live-Musik und Motorschlittenfahrten für Kinder.

Bergadvent

Beim Panoramarestaurant W11 findet heuer übrigens erstmals der Bergadvent statt. Beim höchstgelegenen Christkindlmarkt in der Steiermark erwarten die Besucher - mit oder ohne Ski - funkelnder Lichterglanz, Bratapfelduft, Weihnachtsklänge, Kunsthandwerk und verschiedenste Köstlichkeiten. Für Kinder ist die Auf- und Abfahrt mit der Stuhleck- und Weißenelfbahn ohne Wintersportgerät gratis. (Termine: 30.11., 7.12. und 14.12. jeweils von 14.00 bis 20.00 Uhr)

© Erich Reismann

Relaxen in der Snowlounge

Seit dem Vorjahr lädt die dem Panoramarestaurant zugehörige "W11 Snowlounge" in Form einer mobilen Terrassenüberdachung aus Glas, die auch bei Schlechtwetter oder Schneefall einen gemütlichen Platz am Kaminofen bietet, die Skifahrer zum Verweilen ein. In den neuen "Strand Cabanas" auf der Sonnenterrasse lässt sich das Winterpanorama ab dieser Saison in vollen Zügen genießen. Diese können exklusiv reserviert werden und bieten Gruppen bis zu 20 Personen Platz.

Preise

Die Tageskarte in der Hochsaison ohne Gästeermäßigungen kostet ...

für Erwachsene (ab 19 Jahre) 46 Euro

für Jugendliche (15 bis 18 Jahre) 40 Euro

für Studenten 40 Euro

für Kinder (6 bis 14 Jahre) 23 Euro

Kinder, die fünf Jahre oder jünger sind, fahren in Begleitung eines Elternteils gratis.

Die 6-Tageskarte kostet ...

für Erwachsene 204 Euro

für Jugendliche 177,50 Euro

für Kinder 102 Euro

Gruppen ab 20 Personen erhalten eine Gruppenermäßigung.