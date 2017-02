Ski-WM: ÖSV nominierte Herren-Teams für Riesentorlauf und Slalom

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Dienstagabend bereits die Herren-Teams für den Riesentorlauf am Freitag und den Slalom am Sonntag bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz bekannt gegeben. Neben Marcel Hirscher wird Manuel Feller beide Rennen bestreiten, im Riesentorlauf sind weiters Philipp Schörghofer und Roland Leitinger am Start, im Slalom Marco Schwarz und Michael Matt.

Die Aufstellung gilt für den Fall, dass sich keiner der Genannten verletzt oder erkrankt, prinzipiell müssen die Namen erst am Vorabend des Rennens vor der Auslosung und Mannschaftsführersitzung fixiert werden. Bleibt es dabei, würde von den 13 Herren im ÖSV-WM-Kader neben Frederic Berthold auch Christian Hirschbühl keinen WM-Einsatz erhalten.