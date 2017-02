Titelverteidiger Österreich ist beim WM-Teambewerb in St. Moritz früh ausgeschieden. Marcel Hirscher, Stephanie Brunner, Manuel Feller, Katharina Truppe sowie Michael Matt und Ricarda Haaser scheiterten am Dienstag nach einem 3:1-Auftaktsieg gegen Belgien im Viertelfinale an Schweden. Die Skandinavier setzten sich in dem Parallelslalom 4:1 durch. Österreich belegt damit den fünften Platz.

Der Sieger des Nations Team Event bei der alpinen Ski-WM heißt Frankreich. Alexis Pinturault, Tessa Worley, Adeline Baud Mugnier und Mathieu Favire holten am Dienstag in dem K.o.-Bewerb die erste Medaille für die Franzosen in St. Moritz. Silber ging etwas überraschend an die Slowakei, Bronze an die Schweden, die im Viertelfinale Titelverteidiger Österreich eliminiert hatten.

Frankreich hatte bereits 2011 in Garmisch-Partenkirchen den Teambewerb für sich entschieden. Die ÖSV-Truppe, Sieger der vergangenen zwei Ausgaben sowie 2007, blieb erstmals in diesem Format ohne Medaille und belegte in der Endabrechnung den fünften Platz. Als Vierter ging auch Gastgeber Schweiz dieses Mal leer aus.