Ski: Spannung um Hirscher-Start in Levi hält an

Marcel Hirschers Start beim Weltcup-Auftakt der alpinen Ski-Herren in Levi ist weiter ungewiss. Nach Testläufen des Salzburgers bei sukzessive höherer Belastung seien im linken Knöchel wieder Schmerzen spürbar gewesen. Die Tendenz gehe derzeit dorthin, auf den Start beim Slalom am Sonntag zu verzichten, hieß es am Donnerstag aus seinem Betreuerteam.

Es gebe demnach weiter Fortschritte, doch sei der Salzburgers derzeit wohl noch nicht so weit, um ein Weltcuprennen zu bestreiten. Die endgültige Entscheidung könnte sich theoretisch bis Samstag ziehen, da auch eine Anreise einen Tag vor den erstem Saisonlauf möglich ist.