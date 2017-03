Die Slowenin Ilka Stuhec hat im alpinen Ski-Weltcup 2016/17 die Spezial-Wertung in der Abfahrt gewonnen. Die 26-Jährige war am Mittwoch beim Weltcup-Finale in Aspen in der Abfahrt mit Startnummer eins schneller als die direkt danach folgende Sofia Goggia, womit sie die Italienerin als ihre einzige verbliebene Rivalin auf Distanz hielt. Die Weltmeisterin hatte auch schon den Kombi-Weltcup geholt.

Stuhec hat am Donnerstag auch noch gute Chancen auf den Gewinn des Super-G-Weltcups. Der Vorsprung auf ihre Konkurrentin Tina Weirather aus Liechtenstein beträgt 15 Punkte.