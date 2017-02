Ski alpin: Schmidhofer feierte in Heimat WM-Gold mit Gabalier

Mit einem Ständchen mit "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier hat Nicole Schmidhofer in ihrer Heimat im Lachtal ihre in St. Moritz errungene Goldmedaille gefeiert. Am Dienstagabend fanden sich rund 2.500 Besucher in Oberwölz ein, um die Super-G-Weltmeisterin hochleben zu lassen. Eine prominente Gratulantin war dabei Österreichs Ex-Skistar Renate Götschl.

Vom steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gab es für Schmidhofer einen Trolley im Steiermark-Design, vom örtlichen Schützenverein einen Salutschuss. Die 27-Jährige bedankte sich in einer kurzen Ansprache bei ihren Eltern, Trainern und Weggefährten, ehe sie gemeinsam mit Gabalier den ehemaligen Schladminger WM-Song "Go for Gold" intonierte. Ein Feuerwerk schloss den offiziellen Teil des Abends ab.