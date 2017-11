Marcel Hirscher hat sich zu einem Antreten im Weltcup-Slalom der Herren am Sonntag in Levi (Finnland) entschlossen und damit das Rätselraten um den möglichen Start beendet. Der Ski-Star soll noch am (heutigen) Freitag mit einem Privatflieger von Salzburg nach Kittilä fliegen und von dort mit dem Auto weiter ins nahe gelegene Levi fahren.

Der sechsfache Gesamtweltcupsieger hat erst am Montag das Ski-Training nach seinem im August erlittenen Knöchelbruch wieder aufgenommen, nachdem ein erster Versuch Mitte Oktober mit starken Schmerzen geendet hatte und er für den letztlich ohnehin wegen Sturmes abgesagten Sölden-Riesentorlaufs w.o. geben musste.

Man habe alles versucht, um in Levi an den Start gehen zu können. "Nach dem heutigen Training auf der Reiteralm haben wir beschlossen, dass wir es versuchen", teilte Hirscher am Freitag mit. Der 28-jährige Salzburger hat in Levi 2013 und 2016 gewonnen und war 2012 und 2014 jeweils Zweiter.