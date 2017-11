Erstes Abfahrtstraining in Lake Louise abgesagt

Das erste Herren-Abfahrtstraining im alpinen Skiweltcupwinter am Mittwoch in Lake Louise ist abgesagt worden. Der Grund war die zu weiche Piste nach nächtlichem Schneefall und Plusgraden. Vor dem Rennen am Samstag stehen noch zwei weitere Trainingstage zur Verfügung, der Wetterbericht für Donnerstag ist ungünstig.

