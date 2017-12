Auch das zweite Abfahrtstraining der alpinen Ski-Damen in Val d'Isere ist am Freitag abgesagt worden. Es hat über Nacht nochmals kräftig geschneit und auf der Rennpiste muss den ganzen Tag gearbeitet werden. Fix ist momentan am Samstag der Ersatz-Super-G für St. Moritz (10.30 Uhr), über das weitere Programm hinsichtlich Abfahrt bzw. zweiter Super-G will die Jury in Frankreich in Kürze entscheiden.

