Der Südtiroler Peter Fill hat am Mittwoch wie im Vorjahr die Abfahrts-Spezialwertung im Ski-Weltcup der Herren gewonnen. Der 34-Jährige wurde zum Auftakt der alpinen Finalwoche in Aspen Abfahrtszweiter und überholte mit den erhaltenen 80 Punkten damit den diesmal nur elftplatzierten Norweger Kjetil Jansrud. Der Aspen-Sieg ging mit 8/100 Vorsprung mit Dominik Paris an einen weiteren Südtiroler.

Rang drei holte der Schweizer Carlo Janka (+0,18 Sekunden). Als beste Österreicher klassierten sich Olympiasieger Matthias Mayer (0,32) und Vincent Kriechmayr (0,52) auf den Rängen acht und neun. Deren Landsleute Hannes Reichelt (1,49) sowie Max Franz und Romed Baumann (je 1,52) landeten im 23-köpfigen Feld auf den Rängen 18 und ex aequo 19. Fill hat übrigens in diesem Winter keinen einzigen Abfahrtssieg gelandet.