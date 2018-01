Ski-Star Marcel Hirscher ist wegen Nackenproblemen später zum Weltcup nach Zagreb angereist. Sein Abflug habe sich deswegen verzögert, weil sich der Salzburger noch einer Behandlung in einem Zentrum am Schliersee unterzogen habe, hieß es am Mittwochabend aus seinem Umfeld. Sein Start beim Slalom am Donnerstag (12.45/16.30 Uhr, live ORF eins) sei aber nicht gefährdet.

Bei der Startnummernziehung, die am Mittwoch auf dem Tomislav-Platz in Zagreb stattfand, wurde Hirscher von Markus Aichner vertreten, dem Pressebetreuer der österreichischen Alpin-Herren.