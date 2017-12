Ski alpin: Deutscher Nachwuchs-Fahrer Burkhart nach Sturz verstorben

Dreieinhalb Wochen nach dem tödlichen Unfall des französischen Weltcup-Abfahrers David Poisson in Nakiska ist es am knapp 130 km entfernten Weltcup-Schauplatz Lake Louise erneut zu einem Todesfall in der Ski-Szene gekommen. Der 17-jährige deutsche Nachwuchs-Fahrer Max Burkhart verstarb am Mittwoch, nachdem er im Training zu einem Nor-Am-Cup-Rennen schwer gestürzt war.

Burkhart war am Dienstag bei einem Abfahrtstraining in Lake Louise in ein Schutznetz gerast und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, doch gelang es seinen Ärzten nicht mehr, ihn zu retten.

Erst vor wenigen Wochen war der 35-jährige David Poisson unter ähnlichen Umständen ums Leben gekommen: Bei einem Training des Abfahrtsteams im kanadischen Skigebiet Nakiska war der ehemalige WM-Dritte am 13. November frontal auf einen Baum gefahren.