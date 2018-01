Abfahrtstraining in Kitzbühel nur bis zum Oberhausberg

Um den untersten Streckenabschnitt zu schonen, haben Jury und Organisationskomitee der Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Herren in Kitzbühel entschieden, das Abfahrtstraining am (heutigen) Donnerstag nur bis zum Oberhausberg durchzuführen. Abgeschwungen wird über Hausbergsprung und Traverse.

Angesetzt ist das Training für 11.30 Uhr, die nächste Entscheidung über die Startzeit fällt um 10.30 Uhr. Aktuell hängt Nebel über dem Hahnenkamm, für den Verlauf des Tages werden Regen und Schneefall erwartet, auch in der Nacht auf Donnerstag kam bereits einiges an Neuschnee dazu.

In Kitzbühel wird am Freitag ein Super-G ausgetragen, Samstag folgt die Spezialabfahrt und Sonntag der Slalom. Am Dienstag fand bereits ein Abfahrtstraining über den gesamten Streckenverlauf statt.