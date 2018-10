Skelettierte Leiche im Bezirk Bruck an der Leitha gefunden

In einem Haus in Himberg im Bezirk Bruck an der Leitha ist am Montagabend bei Ausräumarbeiten eine skelettierte Leiche gefunden worden. Die Ermittlungen laufen, bestätigte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker Medienberichte. Todesursache und Identität waren unklar. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat eine Obduktion angeordnet.

Nach Polizeiangaben wurde die Leiche von einem Arbeiter entdeckt. Bei dem Gebäude soll es sich um ein Abbruchhaus handeln. Laut mehreren Medienberichten hatte in dem Objekt im Oktober 2015 ein Ungar seine Lebensgefährtin getötet. Die Polizei bestätigte dies auf Anfrage nicht.