Sinner in Miami mit Mühe weiter, Maroszan fertigt Rune ab

Australian-Open-Sieger Jannik Sinner ist am Sonntag (Ortszeit) beim Masters-1000-Tennisturnier von Miami erst nach Kampf gegen Tallon Griekspoor in das Achtelfinale eingezogen. Der Südtiroler gewann gegen den Niederländer 5:7,7:5,6:1. Schlimm erwischte es den Dänen Holger Rune mit einem 1:6,1:6 in 59 Minuten gegen den Ungarn Fabian Maroszan. Rune war nach der Trennung von Coach-Duo Boris Becker/Severin Lühti vor einem Monat zu Patrick Mouratoglou zurückgekehrt.

Während nach dem Out von Taylor Fritz, Frances Tiafoe und Tommy Paul mit Ben Shelton nur noch ein Lokalmatador im Bewerb ist, stehen fünf US-Amerikanerinnen im Frauen-Achtelfinale. Coco Gauff lag gegen Oceane Dodin 2:4 zurück, die Französin machte danach aber kein Game mehr. Recht eng wurde es für die Weltranglistenerste Iga Swiatek. "Manchmal gibt es solche Spiele, man muss dann trotzdem einen Weg zum Sieg finden", meinte die Polin nach dem 6:7(7),6:4,6:4 gegen die Tschechin Linda Noskova.

Für Alexander Erler/Lucas Miedler als Österreichs aktuelles Parade-Doppel gab es mit einem 2:6,2:6 gegen die niederländisch-kroatische Paarung Wesley Koolhof/Nikola Mektic eine herbe Enttäuschung. Davor hatte Sebastian Ofner an der Seite des Kasachen Alexander Bublik ein knappes Auftakt-Out erlitten. Für den Steirer geht es nächste Woche in Marrakesch weiter.