Hat "Fack Ju Göhte"-Star Elyas M'Barek eine Freundin? Ist Lena Meyer-Landrut eigentlich Single? Das interessante Liebesleben der Promis.

Hat er eine Freundin, hat er keine Freundin? Eine Frage, die bei Promis den ein oder anderen interessieren dürfte. Ganz besonders scheint der Beziehungsstatus von Schauspieler Elyas M'Barek zu interessieren.

Monatlich möchten im Durchschnitt über 10.500 Menschen via Google herausfinden, ob M’Barek momentan in einer Beziehung ist. Damit führt der 36-Jährige die Liste an. Welche Liste? Google und die Dating-App "Jaumo" haben ein Ranking erstellt, das zeigt, von welchen Stars der Beziehungsstatus am häufigsten gesucht wird. Die Suche bezieht sich dabei nur auf Deutschland.

Dicht gefolgt auf Platz zwei landet übrigens Moderator Joko Winterscheidt. Auf dem dritten Platz landet der Sänger Mark Forster mit über 8.500 Interessierten.

Komplettiert wird die Top 5 vom deutschen Nationaltorwart Manuel Neuer - mit 7.310 Suchanfragen und Sänger Gil Ofarim mit 6.990.

Und die Frauen?

Natürlich interessiert auch das Liebesleben der Promifrauen! Ganz vorne liegt Lena Meyer-Landrut, knapp 15.000 Menschen möchten durchschnittlich im Monat herausfinden, ob die Sängerin in einer Beziehung ist. Auch die Schlagersängerin Vanessa Mai scheint abseits ihrer Musik für Interesse zu sorgen. Für ihr Liebesleben interessieren sich über 7.500 Menschen.

Das Stockerl vervollständigt das Model Lena Gercke mit knapp 7.000 monatlichen Suchanfragen.

Und was ist nun mit dem Liebesleben von "Fack Ju Göhte"-Star Elyas M'Barek? Beim Filmball 2016 in München zeigte sich M'Barek 2016 gemeinsam mit der Medizinstudentin Julia Czechner. Im Dezember desselben Jahres bestätigte sein Anwalt gegenüber der "Gala" die Trennung der Beiden. Was danach geschah, weiß nur M'Barek selbst.