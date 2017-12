Hunderttausende Feiernde lassen das Jahr beim Wiener Silvesterpfad ausklingen -bei Tanz, Musik und Feuerwerk

Seit 1990 feiern die WienerInnen gemeinsam mit Gästen aus den Bundesländern und aus dem Ausland am Silvesterpfad ins neue Jahr. 650.000 kamen im Vorjahr zu den neun Standorten in der Innenstadt, zum Riesenrad und in die Seestadt Aspern. Damit ist der Wiener Silvesterpfad eine der größten Silvesterveranstaltungen Europas.

Um 14 Uhr startet das Programm aus Show-, Musik und Unterhaltung. Wer dann schon unterwegs ist, findet alle Programmdetails -und die Information, wie viele Sekunden es noch bis Mitternacht sind, auf der kostenlosen App "Oroundo Vienna".

Am Rathausplatz zum Beispiel bieten Bands wie die Ballroom Rockers, Fräuleinwunder, Insieme, FreeMenSingers und Radio Wien DJ Johannes Willrader Hits der letzten 50 Jahre. Um Mitternacht gibt es hier das traditionelle große Feuerwerk zu sehen, und mit dem Donauwalzer kann man ins neue Jahr tanzen, bis zwei Uhr früh, wenn die Kondition mitmacht. Am Neujahrstag ab zehn Uhr wird hier gleich weitergefeiert. Höhepunkt ist die Übertragung des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti.

Tanzkurse am Graben

Am Graben kann man sich am 31. Dezember ab 14 Uhr aufs Feiern einstimmen. Am Nachmittag halten Profis Gratis-Tanzkurse ab, bei denen man noch schnell die richtigen Tanzschritte auffrischen kann. Am Stand der Münze Österreich AG werden neben silbernen Wiener Philharmonikern oder Kalendermedaillen auch die Neujahrsmünzen 2018 als Glücksbringer angeboten. Auch am Stephansplatz sorgen die Wiener Tanzschulen für Feierlaune, außerdem wird hier Unterschiedliches von Pop bis Tanzmusik geboten. Dank Liveübertragung ist um 16.30 Uhr die Jahresschlussandacht im Stephansdom auch im Freien mitzuerleben.

Wer keine Karte für Johann Strauß' "Fledermaus" in der Staatsoper ergattert hat, kommt ab 19 Uhr am Herbertvon-Karajan-Platz vor der Oper trotzdem in den Genuss des Events, denn bei der Liveübertragung herrscht freier Eintritt. Auch davor (ab 14 Uhr) und danach bis ins neue Jahr werden Opernund Ballettszenen gezeigt. Bei den Kleinen ist die Station auf der Freyung besonders beliebt, denn ihnen wird hier von 14 bis 18 Uhr die "okidoki"-Show und jede Menge Unterhaltung geboten.

Auch außerhalb der City wird gefeiert. Am Riesenradplatz im Prater gibt es bis zwei Uhr früh ein buntes Musikprogramm von Pop, Soul und Reggae. Höhepunkt ist ein zehnminütiges musiksynchrones Feuerwerk. Und in der Seestadt Aspern sorgen Kinderprogramm, Wayne &the Rolling Rockets und ab 22 Uhr die Formation Wiener Wahnsinn für Silvesterstimmung.

Nach der Party haben dann die Reinigungstrupps der MA 48 Hochbetrieb. Ab zwei Uhr früh schwärmen sie mit Kehrmaschinen, Müllwägen und Ladegeräten aus, um Scherben, Papier, Sperrmüll und anderen Mist von den Straßen zu kehren. Wenn es hell wird, soll Wien wieder glänzen.