4:0-Siege von Tirol gegen LASK und Hartberg gegen Altach

Die WSG Tirol hat am Dienstag den Schlager der 7. Runde in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Tiroler setzten sich im Heimspiel gegen den LASK mit 4:0 (3:0) durch und lösten die Linzer auf Platz eins ab. Im Kampf um den Klassenerhalt hat SCR Altach nach einer 0:4 (0:0)-Niederlage bei TSV Hartberg schlechte Karten. Die Vorarlberger gehen mit vier Punkten Rückstand auf den neuen Vorletzten Ried in die abschließenden drei Runden.

Die Rieder mussten sich im Heimspiel gegen die Admira nach einem späten Gegentor mit einem 1:1 begnügen. Die Innviertler können aber in der nächsten Runde am 7. Mai mit einem Auswärtssieg in Altach den Klassenerhalt fixieren.