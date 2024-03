Siege für Dortmund, Leipzig und Frankfurt

Im Fernduell um einen Platz in der Champions League haben sich Borussia Dortmund und RB Leipzig keine Blöße gegeben. Der BVB gewann in der 24. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga 2:0 (1:0) bei Union Berlin und behauptete damit Tabellenplatz vier. Einen Punkt dahinter folgen weiter die Leipziger, die sich am Samstag mit 4:1 (1:1) beim VfL Bochum durchsetzten. Die Hoffnungen auf die erneute Europacupteilnahme nährte auch Eintracht Frankfurt durch ein 2:1 (1:0) in Heidenheim.

Dortmund und Trainer Edin Terzic reichte nach einer unruhigen Woche im Großen und Ganzen eine kurze Drangphase vor der Halbzeit zum Sieg. Ansonsten zeigten sich viele Probleme der letzten Wochen. Karim Adeyemi brachte die Gäste in Führung (41.), Ian Maatsen sorgte kurz vor dem Ende für die Entscheidung (90.). Marcel Sabitzer kickte für den BVB durch, aufseiten von Union kam Christopher Trimmel im Finish (69.) zum Einsatz.

Leipzig schöpfte indes neuen Mut für das schwere Champions League-Duell mit Real Madrid. Nach einem bisher dürftigen Start ins Jahr wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht. Dani Olmo (30.), Lois Openda (68.), Ivan Ordets (Eigentor/71.) und Yussuf Poulsen (72.) sorgten für den verdienten Sieg der Gäste, die zwar ohne den gesperrten Xaver Schlager, dafür aber mit Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner (bis 65.) antraten. Die Hausherren setzten über die gesamte Zeit auf Kevin Stöger.

Frankfurt stoppte den Abwärtstrend unter Trainer Dino Toppmöller und fuhr nach sechs Spielen ohne Erfolgserlebnis wieder einen Sieg ein. Bei der kuriosen Führung profitierten die Frankfurter von einer Unebenheit im Rasen, als Torhüter Kevin Müller einen Rückpass von Benedikt Gimber passieren ließ (39.). Der Keeper schlug unter den Ball, als dieser durch eine Bodenwelle versprang. Nach der Pause erhöhte Niels Nkounkou (49.), ehe der eingewechselte Marvin Pieringer nach einer knappen Stunde für den FCH verkürzte. Wenig später wurde Heidenheims Nikola Dovedan ausgetauscht.

Augsburg hatte auswärts seinen Spaß mit dem defensiv völlig indisponierten Schlusslicht Darmstadt. Die Gastgeber, bei denen Emir Karic durchspielte, erlebten eine fürchterliche erste halbe Stunde. Phillip Tietz (1.), Fredrik Jensen (12.), zweimal Ermedin Demirovic (20. und 29.) sowie Ruben Vargas (24.) bestraften die vielen Fehler der Lilien eiskalt. Tietz sorgte auch für den Schlusspunkt (84.). Es war laut Datenanbieter Opta die drittschnellste 5:0-Führung in der Bundesliga-Geschichte. Nur Freiburg beim 6:0 in Gladbach im Jahr 2021 und die Borussia selbst beim 10:0 gegen Eintracht Braunschweig 1984 waren noch schneller.

Der Tabellenvorletzte Mainz 05 von Phillipp Mwene und Karim Onisiwo musste sich gegen Borussia Mönchengladbach mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Die Hoffnung, im Abstiegskampf den 1. FC Köln vom Relegationsplatz zu verdrängen, musste zumindest vertagt werden.