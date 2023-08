Sieg für Spitzenreiter Salzburg, Rapid-Pleite gegen Hartberg

Während Fußball-Meister Salzburg mit einem 2:0-Heimsieg gegen Austria Wien die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen hat, ist Rapid zuhause gegen Hartberg gestrauchelt. Die nach drei Runden sechstplatzierten Wiener mussten sich den nun Oststeirern (5.) bei deren ersten Saisonsieg mit 0:1 geschlagen geben. Die Austria (8.) hält bei drei Punkten. Altach (11.) besiegte die WSG Tirol (10.) in letzter Minute mit 1:0.

Salzburg führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Sturm an. Die Grazer waren am Samstag nicht über ein 1:1 gegen Klagenfurt hinausgekommen. Auch der WAC und Lustenau hatten sich 1:1 getrennt, während der LASK das Linzer-Derby mit 2:0 gegen Blau-Weiß für sich entschied. In den sechs Spielen fielen nur acht Tore.