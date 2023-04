Siebenjähriger ging beim VCM verloren

Ein siebenjähriger Bub ist am Sonntag beim Vienna City Marathon in Wien im Bereich der Urania verloren gegangen. Das Kind wurde von einem Verkehrsposten der Landesverkehrsabteilung Wien entdeckt und dem Vater zurückgegeben, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Der Vater hatte zuvor mit seinem Sohn den Läufern des Marathons im Bereich der Prater Hauptallee zugesehen. Plötzlich soll sich der Siebenjährige losgerissen haben und mit einer Gruppe Läufer mitgelaufen sein. Der Vater verlor den Buben dabei aus den Augen.

Der Bub hatte zum Zeitpunkt seiner Auffindung bereits sieben Kilometer auf der Laufstrecke zurückgelegt. "Eigenen Angaben zufolge möchte er nächstes Jahr unbedingt beim Kinderlauf teilnehmen", hieß es.