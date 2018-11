Sieben Tote bei Feuer in einer Billigunterkunft in Seoul

Bei einem Brand in einer Billigunterkunft in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Elf Bewohner seien verletzt worden, berichteten südkoreanische TV-Sender am Freitag. Das Feuer sei in der Früh wahrscheinlich in einem Raum in der dritten Etage des dreistöckigen Gebäudes ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Zum Zeitpunkt der Unglücks befanden sich den Berichten zufolge etwa 50 Personen im zweiten und dritten Geschoß, wo sich auch die Schlafräume der wohnheimartigen Unterbringung befanden. Das schon ältere Gebäude habe keine Sprinkleranlage gehabt. Die meisten Gäste in der Unterkunft seien Zeitarbeiter gewesen.