Bei einer Schießerei in der nordmexikanischen Stadt Jimenez sind sieben Menschen getötet worden. Nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Chihuahua waren die Gefechte am Montag in der Früh (Ortszeit) von der Gruppe "Gente Nueva" ausgegangen, die für das mexikanische Kartell Sinaloa arbeiten.

Erst am Samstag waren bei Gefechten in der nordmexikanischen Stadt Chihuahua sechs Menschen ums Leben gekommen. In mehreren Teilen Mexikos liefern sich Drogenkartelle Revierkämpfe. In den vergangenen Monaten sind so viele Menschen ermordet worden wie seit mindestens 20 Jahren nicht. Nach Angaben der mexikanischen Behörden sind seit Jahresbeginn über 14.000 Menschen ermordet worden.