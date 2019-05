Schreiend wälzt sich das Kind auf dem Boden des Supermarkts. Was tun? Ihm die sieben Tafeln Schokolade kaufen, damit es endlich Ruhe gibt? Es packen und das Geschäft fluchtartig verlassen? Oder das Gebrüll ignorieren und den Einkaufswagen in aller Ruhe in den nächsten Gang schieben? Elternsein ist nicht immer leicht. Und weil noch kein Meister in Sachen Erziehung vom Himmel gefallen ist, passieren - trotz bester Absichten - immer wieder Fehler. Wir zeigen einige maßgebliche auf. Und verraten, wie man es besser machen kann.