Sido tritt zu Ostern in Ischgl auf

Der deutsche Rapper Sido wird zu Ostern in Ischgl beim "Top of the Mountain Easter Concert" auftreten. Es wird am 9. April der erste Auftritt für Sido in dem Tourismus-Hotspot sein. Das Konzert findet am Nachmittag auf der Idalp statt, der Eintritt ist im Skipass inkludiert. Erst vergangene Woche kündigte Ischgl an, dass der Brite George Ezra am 30. März im Paznauntal gastieren wird.