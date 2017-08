Im Norden Kameruns sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen 15 Menschen bei einem islamistischen Angriff erschossen worden. Bei der Attacke in Gakara in der Nähe der Grenze zu Nigeria seien in der Nacht auf Freitag zudem acht Menschen entführt worden, von denen drei mittlerweile zurückgekehrt seien, verlautete aus Sicherheitskreisen. Die Tat sei von der Islamistengruppe Boko Haram verübt worden.

Ein Mitglied einer örtlichen Bürgerwehr sagte die Angreifer seien zahlreich gewesen und hätten insgesamt 35 Häuser in Gakara in Brand gesteckt. Gakara liegt nur einen Kilometer von der nigerianischen Grenzstadt Kerawa entfernt, die lange Zeit von Boko Haram kontrolliert worden war.

Boko Haram kämpft seit dem Jahr 2009 gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Die Gruppe verübt unter anderem Angriffe auf Polizei, Armee, Kirchen und Schulen. In dem Konflikt wurden bereits mehr als 20.000 Menschen getötet und 2,6 Millionen in die Flucht getrieben. Der Konflikt weitete sich auch auf Nigerias Nachbarländer Kamerun, Tschad und Niger aus.