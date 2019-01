Helene Fischer und Florian Silbereisen gehen privat getrennte Wege, beruflich sind sie aber bald wieder vereint.

Was für eine Nachricht, die kurz vor Weihnachten die Schlagerwelt erschütterte - Helene Fischer und Florian Silbereisen trennen sich nach über 10 Jahren glücklicher Beziehung. Helene ist bereits wieder glücklich verliebt und hat mit dem Akrobaten Thomas Seitel einen neuen Partner gefunden.

DAS Schlager-Traumpaar geht privat nun also getrennte Wege. Aber wie sieht es beruflich aus? Können die zwei Schlagerstars so ganz ohne einander auf der Bühne? Wohl kaum. Beide sind sehr erfolgreich im Business unterwegs und es wäre kaum möglich, sich hier aus dem Weg zu gehen. Zudem kündigten die beiden nach der Trennung auch an, dass sie freundschaftlich verbunden bleiben wollen.

© imago/STAR-MEDIA Sie waren das Liebespaar der Schlagerwelt - Florian Silbereisen und Helene Fischer

Helene bei Florian in der Show

Wann ist es also wieder soweit, dass Helene und Florian gemeinsam auftreten?

Sehr bald! Bereits bei der nächsten Florian Silbereisen Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" wird Helene Fischer zu Gast ein. In der Live-Show, die am 12. Jänner im ORF und in der ARD übertragen wird, werden sich Helene Fischer und Florian Silbereisen erstmals nach ihrer Trennung gemeinsam in der Öffentlichkeit präsentieren.