Im Juli startet der große Umbau der Millennium City. Bis 2020 entstehen dort eine neue Kinowelt, ein Trampolinpark eine „Food Plaza“, sowie eine E-Sports-Area.

Zwei Jahre lang wurde gebaut, dann 1999 war er fertig. Seit diesem Zeitpunkt ragt der Millennium Tower mit seinen zwei imposanten Türmen am Handelskai im 20. Wiener Gemeindebezirk in den Himmel. Durchschnittlich 14 Millionen Menschen besuchen das Shopping-Center, das auch Wohnungen und Büros beherbergt, pro Jahr. Rund 120 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen sind im Turm eingemietet.

© Mautner Markhof Photography

Heute, genau 20 Jahre nach der Errichtung des 202 Meter hohen Zwillingsturms, fällt der Startschuss zum Umbau. Bis 2020 wird dort eine neue Cineplexx-Kinowelt, der Trampolinpark "FLIP LAB", eine E-Hightech-Sports-Area und eine XXL Food Plaza entstehen.

Herzstück des Umbaus soll das neue Mega-Kino sein, wie Centermanager Hermann Jahn in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gibt. Der größte Kinosaal Österreichs mit 747 Sitzplätzen, soll in der Millenium City entstehen. Läuft alles nach Plan, so wird das neue Cineplexx-Kinoerlebnis noch im Herbst dieses Jahres zu sehen sein.

Vom Shoppingtempel zum gemütlichen Wohnzimmer

Auch von alten Konsum-Klischees will man sich lösen. "In der Zukunft wird die Millennium City viel mehr als ein klassischer Shoppingtempel sein. Durch den Ausbau des Entertainmentangebots wird sie zu einem Wohnzimmer, in dem man sich mit Freunden zum Essen verabredet, gemeinsam einen Kinofilm genießt, die neuesten Games antestet und danach die ganze Nacht durchtanzen kann“, so Jahn.

© Millenium City

Schnelle Reflexe und flinke Finger seien dann in der neuen E-Sports-Area von „Friendly Fire“ gefragt. Die Area wird über dutzende High-End-Gaming-PCs verfügen, die garantiert ruckelfreie Spielerlebnisse in 4k ermöglichen.

Essen soweit das Auge reicht

Die neu geplante, 4400 m² große, Food Plaza wird direkt beim Foyer der neuen Kinowelt und gleich beim Übergang zum Shoppingcenter entstehen. Fünf Flächen mit 1400 Sitzplätzen bieten ausreichend Platz für kulinarische Abenteuer. Zudem wird der Müller Drogeriemarkt in die Millennium City einziehen.

Übrigens: Der der reguläre Betrieb von Kino und Monki Park wird während des Umbaus nicht eingeschränkt.